Meta запроваджує підписки на Instagram і Facebook без реклами для користувачів у ЄС

reuters

Компанія Meta Platforms оголосила, що запропонує користувачам в Європі підписки на використання Facebook та Instagram без реклами, щоб відповідати вимогам ЄС.

Про це пише Reuters.

Так, щомісячна передплата коштуватиме 9,99 євро в браузері та 12,99 євро на iOS та Android.

"Правила ЄС загрожують обмежити можливість Meta персоналізувати рекламу для користувачів без їхньої згоди і завдати шкоди її основному джерелу доходу.

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Найпопулярніша соціальна мережа у світі опинилася під антимонопольним тиском в ЄС. У липні вона програла боротьбу проти німецького наказу про обмеження даних, оскільки вищий суд Європи підтримав повноваження німецького антимонопольного відомства також розслідувати порушення конфіденційності", - пише агентство.

Пропонування вибору між безкоштовною підпискою з підтримкою реклами та платною підпискою без реклами може призвести до того, що користувачі оберуть перший варіант, що допоможе Meta відповідати вимогам законодавства, не впливаючи на її рекламний бізнес, додає Reuters.

При цьому нововведення стосується користувачів соцмереж у ЄС, Європейській економічній зоні та Швейцарії - нові підписки запрацююють в листопаді. При цьому передбачена опція продовжити користуватися Facebook та Instagram безкоштовно з рекламою.

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Зазначається, що до 1 березня 2024 року передплата розповсюджуватиметься на всі облікові записи користувача. А з 1 березня 2024 року за кожен додатковий акаунт потрібно буде заплатити 6 євро щомісяця з браузера та 8 євро - на iOS та Android.

Економічна правда