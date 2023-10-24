В Instagram тестують платну стрічку для верифікованих користувачів

getty images

Материнська компанія Meta тестує у соцмережі Instagram стрічку, в якій відображаються повідомлення лише від людей, які платять за Meta Verified.

Про це повідомляє The Verge із посиланням на очільника соцмережі Адама Моссері.

Видання зазначає, що верифікацію отримують ті, хто платять за підписку Meta Verified, вартість якої становить 11,99 дол за місяць за web-версію і 14,99 дол – за версію застосунку.

Платна підписка дає "синю галочку", що підтверджує справжність користувача, а також надає більш швидку підтримку з боку Meta та покращену конфіденційність.

Реклама:

За словами Моссері, у компанії хочуть зʼясувати, наскільки нова стрічка зацікавить користувачів, після чого ухвалять остаточне рішення щодо її впровадження.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що материнська компанія Facebook та Instagram - Meta - готується стягувати щомісячну абонентську плату з користувачів у ЄС за доступ до Instagram, якщо вони не дозволять компанії використовувати їхню особисту інформацію для таргетованої реклами.

Реклама: