Китайська Evergrande запропонувала офшорним кредиторам 30% акцій дочірніх компаній

Китайський девелопер Evergrande запропонував новий план реструктуризації боргу для офшорних власників облігацій, пропонуючи обміняти їхні борги на близько 30% акцій у кожній із двох дочірніх компаній забудовника, зареєстрованих у Гонконгу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомих із цим питанням.

За даними джерел, офшорні власники облігацій компанії з нерухомістю, які володіють боргом на суму близько 19 мільярдів доларів, ймовірно, істотно скоротять свої інвестиції, якщо погодяться на нові умови.

Адвокат, який представляє спеціальну групу ключових власників облігацій, заявив у понеділок суду Гонконгу, що план реструктуризації може мати вищу відсоткову відшкодування для кредиторів, ніж сценарій ліквідації менш ніж на 3%.

Реклама:

Акції підрозділів, у яких власникам облігацій буде запропонована частка, Evergrande Property Services Group і Evergrande New Energy Vehicle Group, цього року впали більш ніж на 80% через боргові проблеми Evergrande.

Їхня загальна ринкова вартість становила лише близько 9 мільярдів гонконгських доларів (1,15 млрд доларів) станом на ранок 1 листопада, при цьому материнській компанії належало 52% власності та 59% фірми, що займається транспортними засобами.

Перше джерело повідомило, що кредитори отримають наявні акції двох підрозділів у рамках угоди, яку повинні схвалити китайські регулятори.

Реклама:

Новий план був презентований деяким власниками облігацій близько двох тижнів тому після того, як оригінальний план реструктуризації боргу Evergrande був відхилений, коли наприкінці вересня було підтверджено, що його засновник-мільярдер Хуей Ка Янь перебуває під слідством за підозрою в злочинній діяльності.

Друге джерело повідомило, що новим планом керував робочий комітет при уряді південної провінції Гуандун, який спостерігав за реструктуризацією Evegrande з кінця 2021 року після того, як розробник оголосив дефолт по боргах.

Оновлена пропозиція буде ключовою для виживання Evergrande, оскільки в понеділок суд Гонконгу зобов’язав компанію сформувати конкретний план реструктуризації боргу до ліквідаційного слухання 4 грудня, на якому буде вирішено, чи слід її ліквідувати.

Читайте також: Китайський гігант нерухомості Evergrande на межі дефолту і тягне за собою інших. Чи варто готуватися до світової кризи?

Нагадуємо:

Статки засновника кризового китайського забудовника Evergrande Хуей Ка Яна впали до нового мінімуму на тлі нових проблем компанії.

Акції китайської Evergrande Group впали другу сесію поспіль, знизившись на 8% після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями.

Економічна правда