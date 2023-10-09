Мінфін у вересні залучив 23 мільярди від розміщення військових облігацій

Через випуск військових облігацій Міністерство фінансів у вересні залучило до держбюджету близько 23 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"У вересні 2023 року Міністерство фінансів України залучило до держбюджету близько 23 млрд грн через випуск військових облігацій", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додають, що у 2023 році загалом було випущено військових облігацій на суму близько 185 млрд грн.

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інфографіка: Мінфін

Крім того, українці на кінець вересня володіли військовими облігаціями на суму близько 25,4 млрд гривень.

"Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 жовтня становив 58,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 34,5 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2023 року", – зазначили в міністерстві.

Загальний обсяг залученого фінансування через військові облігації станом на кінець вересня сягає близько 385 млрд грн.

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Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 3 жовтня, розмістило облігації на суму 11,9 млрд грн.