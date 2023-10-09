ДАСУ виявила зловживань підприємств ВПК на 6 мільярдів

У Державній аудиторській службі заявили, що виявили зловживань недоброчесних виробників озброєння на 6 мільярдів гривень і результати перевірок не призведуть до зупинки виробництва критично важливого озброєння.

Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.

У відомстві зазначили, що з початку війни виявили зловживань на 6 млрд гривень, які недоброчесні виробники, виконавці державних контрактів в сфері оборони, хотіли вивести з бюджету країни.

"Держаудитслужба виявила численні порушення, коли недоброчесні виробники створили різноманітні схеми, аби незаконно витягнути з державного бюджету мільярди гривень. Це неприпустимо! Фактично це мародерство під час війни, яке виробники прикривають патріотичними гаслами. Уся інформація про відповідні порушення була передана правоохоронним органам", – заявила голова ДАСУ Алла Баласаєва.

Реклама:

В ДАСУ запевнили, що висновки аудиторів щодо прибутків оборонних виробників "жодним чином не призведуть до зупинки виробництва критичних видів озброєння, включаючи кілька ракетних комплексів".

Очільниця Держаудитслужби повідомила, що наразі відомство проводить ревізію КБ "Луч" за зверненням правоохоронних органів. Попередній аудит підприємства поводився 10 років тому.

"КБ "Луч" є виконавцем окремої ракетної та протиракетної програми, що окремо фінансується Урядом. Тому висновки, зроблені Держаудитслужбою в рамках аудиту Міноборони ніяким чином не впливають на наявність фінансових ресурсів КБ "Луч" як виконавця програми.

Реклама:

Тож будь-які заяви, що дії Держаудитслужби впливають на розробку ракет, є маніпулятивними. Та й згідно закону ми можемо лише фіксувати можливі порушення та надавати рекомендації якомога швидше усунути виявлені недоліки", - додала Баласаєва.

Також керівниця Держаудитслужби відкинула звинувачення про начебто перешкоджання оборонним підприємствам у можливості отримувати прибутки. "Ми працюємо виключно в межах закону. Є відповідні постанови Кабміну, які дали зелене світло виробникам оборонного сектору. Всі звинувачення щодо відсутності прибутку – зняті. Прибуток включається до контрактів, починаючи з липня 2023 року, коли Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову", - зазначила глава ДАСУ.

Нагадуємо:

Державне київське конструкторське бюро "Луч", яке є виробником ракет "Нептун", вдруге намагається звернути увагу Кабміну на критичні наслідки дій Держаудитслужби, яка заявляє про "незаконно отримані прибутки" підприємств ВПК України.

У вересні КБ "Луч" заявило, що окрім військової агресії Російської Федерації підприємство зіткнулося із внутрішніми чинниками, які ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва зброї.

У заяві йшлося про позицію посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони включення прибутку до складу ціни, яка створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави.

Парламент 306 голосами "за" зобов’язав Кабмін гарантувати виплату прибутків виробникам зброї у складі цін у контрактах з Міноборони, чим вирішив багатомісячну суперечку з Держаудитслужбою.