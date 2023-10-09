Кабмін у 2024 році подвоїть фінансування на розвиток бізнесу - Мінекономіки

У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі національного телемарафону.

Вона розповіла, що від початку дії грантової програми "Власна справа", яка працює вже 15 місяців, 8 тисяч українців стали переможцями і отримали від держави кошти на старт або розвиток бізнесу на 1,6 млрд грн.

Ці підприємці вже створили 18,5 тисяч робочих місць та сплачують податки.

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Станом на початок серпня отримувачі грантів сплатили вже понад 400 млн грн податків до бюджету. Тобто чверть інвестованих державою коштів в розвиток малого бізнесу підприємці вже повернули у вигляді сплачених податків.

Ми бачимо, що програма є дуже затребуваною серед українців, тому наступного року плануємо збільшити її фінансування вдвічі та закладаємо на це 3,5 млрд грн, що дозволить видати 14 тисяч грантів", - зазначила Бережна.

Чиновниця нагадала, що отримати грант на започаткування або розширення власної справи можуть як діючі підприємці, так і українці, які не мають досвіду підприємницької діяльності. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

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Отримати грант може підприємець, який працює як в місті, так і в селищі будь-якого регіону країни.

Наразі серед регіонів-лідерів, підприємці яких взяли найбільше грантів, Львівська, Рівненська, Київська, Івано-Франківська області та місто Київ.

Також з квітня цього року діє ветеранський компонент програми "Власна справа". Ветерани або другий з їхнього подружжя можуть отримати гранти на розвиток підприємництва від 250 тис грн до 1 млн грн.

На сьогодні вже є 119 переможців за ветеранським компонентом програми, які отримають гранти на 47 млн грн. До кінця поточного року заплановано ще дві хвилі подачі заявок на гранти ветеранам на загальну суму 160 млн грн. Ця програма також діятиме і наступного року. Ми плануємо у 2024 році видати 1300 грантів саме ветеранам або другому з подружжя", - повідомила Тетяна Бережна.

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Нагадуємо:

За понад рік дії урядової грантової програми "єРобота" держава інвестувала у розвиток малого та середнього бізнесу 4,7 млрд грн.