Курс валют на 6 жовтня: скільки коштують долар та євро

6 жовтня готівкова гривня продовжила зміцнюватись проти долара та євро в банках, курси на "чорному ринку" стабільні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:0 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,62 – 38,17 грн проти котирувань у 37,95 – 38,16 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,36 – 40,6 грн проти курсу 40,29 - 40,56 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,7 - 38,2 грн (курс на 5 жовтня – 37,7 - 38,27 грн);

Євро – 40,0 - 40,7 грн (курс на 5 жовтня – 40,0 - 40,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,7 - 38,2 грн;

Укрексімбанк – 37,3 - 37,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня - вперше, після скасування фіксованого курсу, яке відбулося з 3 жовтня.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.