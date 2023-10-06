Курс валют на 6 жовтня: скільки коштують долар та євро
6 жовтня готівкова гривня продовжила зміцнюватись проти долара та євро в банках, курси на "чорному ринку" стабільні.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:0 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,62 – 38,17 грн проти котирувань у 37,95 – 38,16 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,36 – 40,6 грн проти курсу 40,29 - 40,56 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,7 - 38,2 грн (курс на 5 жовтня – 37,7 - 38,27 грн);
- Євро – 40,0 - 40,7 грн (курс на 5 жовтня – 40,0 - 40,75 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;
- Ощадбанк – 37,7 - 38,2 грн;
- Укрексімбанк – 37,3 - 37,9 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Нагадуємо:
Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Національний банк встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня - вперше, після скасування фіксованого курсу, яке відбулося з 3 жовтня.
Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.