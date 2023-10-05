В "Укрпошті" анонсували зниження тарифів на міжнародну відправку: перші країни

Національний поштовий оператор "Укрпошта" підписав низку домовленостей з поштами країн-партнерів про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

"191 країна Всесвітнього поштового союзу підтримала Україну та Укрпошту на ІV Конгресі в Саудівській Аравії… це справжній прецедент з часів Другої світової, коли союз, створений, як спеціальна установа ООН, зафіксував такого типу підтримку та навіть створив Фонд солідарності", - зазначив він.

Смілянський додав, що тепер Укрпошта зможе ще ефективніше відновлювати постраждалі поштові відділення та інфраструктуру, а головне – швидше повертати зв'язок між рідними.

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"А деякі найближчі друзі України не просто проголосували, а й підписали з нами угоди про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців, і про це обов’язково згодом розповімо", – розповів очільник компанії.

Виступаючи на форумі ЕП "Майбутнє українського експорту" Смілянський зазначав, що "Укрпошта" вже досягла домовленостей на зниження тарифів на відправлення до та з Канади на 20%. А також очікує підписати подібні угоди зі США та Великою Британією.

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