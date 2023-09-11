Держстат проводить перше онлайн-опитування: як взяти участь

Державна служба статистики проведе перше онлайн-опитування про зайнятість українців у рамках цифрової трансформації.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Продовжуємо працювати над цифровою трансформацією Держстату та створювати країну, де якісні дані доступні кожному. Вперше запускаємо статистичне онлайн-опитування про зайнятість та безробіття українців", - написав міністр.

Метою опитування є аналіз сучасних тенденції на ринку праці: ким працюють українці, як шукають роботу, тощо.

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Федоров наголошує, що якісні дані допоможуть державі ухвалити ефективні рішення та сформувати нову траєкторію розвитку країни.

Для того, щоб пройти опитування, потрібен лише смартфон або комп’ютер. Користувач має зайти на портал опитувань Держстату та підтвердити особу Дія.Підписом або BankID.

Долучитися до опитування можуть українці, яким виповнилося 15 років. У будь-який зручний час із будь-якого куточка світу.

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"Важливо, що особисті дані учасників не зберігаються. Цифрова безпека — понад усе", - підкреслив віцепрем’єр.

Раніше працівники Держстату ходили від будинку до будинку, проводили інтерв’ю, заповнювали паперові бланки. І лише потім переводили їх у цифру та відкривали суспільству. Очікується, що онлайн-опитування зекономлять час та кошти держави.

"Далі — ще більше опитувань. Перетворюємо Держстат на інформаційну систему, яка в режимі реального часу збирає й обробляє інформацію. Адже якісні дані повинні бути доступні кожному", - резюмував Федоров.

Нагадуємо:

У липня Міністерство цифрової трансформації запустило закрите тестування нового порталу статистики, відомство має на меті цифровізувати Держстат.