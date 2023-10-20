В уряді шукають кадри, які візьмуть участь в цифровізації Держстату
В уряді оголосили про пошук спеціалістів, які візьмуть участь у цифровій трансформації Державної служби статистики.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Реформували Державну службу статистики та продовжуємо працювати над цифровою трансформацією, щоб в Україні якісні дані були доступні кожному. Шукаємо круту команду для Держстату", - зазначив віцепрем'єр.
За його словами, спільно з американською ІТ-компанією - виробником програмного забезпечення, EPAM вже створено "унікальну статистичну систему Sigma".
"Вона допоможе замінити флешки та електронні листи на дашборди й інтерактивні таблиці", - розповів Федоров.
"Зараз шукаємо розробників, які працюватимуть у системі та розвиватимуть її. Сучасний Держстат стане основою ухвалення рішень — для Президента, депутатів, Уряду та бізнесу", - наголосив він.
Серед фахівців, яких шукають у реформований Держстат, Федоров назвав:
- BI-аналітиків,
- аналітиків даних,
- Azure DevOps,
- ETL-архітекторів,
- інженерів Microsoft 365,
- тестувальників data-продуктів.
"Наймаємо людей, які готові пробивати стелю й щодня рухатися вперед", - сказав віцепрем'єр.
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