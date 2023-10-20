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В уряді шукають кадри, які візьмуть участь в цифровізації Держстату

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 15:55 - Лія Ільченко

В уряді оголосили про пошук спеціалістів, які візьмуть участь у цифровій трансформації Державної служби статистики.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Реформували Державну службу статистики та продовжуємо працювати над цифровою трансформацією, щоб в Україні якісні дані були доступні кожному. Шукаємо круту команду для Держстату", - зазначив віцепрем'єр.

За його словами, спільно з американською ІТ-компанією - виробником програмного забезпечення, EPAM вже створено "унікальну статистичну систему Sigma".

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"Вона допоможе замінити флешки та електронні листи на дашборди й інтерактивні таблиці", - розповів Федоров.

"Зараз шукаємо розробників, які працюватимуть у системі та розвиватимуть її. Сучасний Держстат стане основою ухвалення рішень — для Президента, депутатів, Уряду та бізнесу", - наголосив він.

Серед фахівців, яких шукають у реформований Держстат, Федоров назвав:

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  • BI-аналітиків,
  • аналітиків даних,
  • Azure DevOps,
  • ETL-архітекторів,
  • інженерів Microsoft 365,
  • тестувальників data-продуктів.

"Наймаємо людей, які готові пробивати стелю й щодня рухатися вперед", - сказав віцепрем'єр.

Резюме можна надсилати за посиланням.

Держстат Мінцифри
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