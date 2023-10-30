Web Summit призначив нового гендиректора після скандалу із твітами екскерівника про Ізраїль

Педді Косгрейв bloomberg

Найбільша технологічна конференція Європи, Web Summit, оголосила про призначення Кетрін Маєр, колишньої очільниці Wikimedia Foundation, новою гендиректоркою конференції.

Про це пише Bloomberg.

На цій посаді Кетрін Маєр замінить співзасновника Web Summit Педді Косгрейва, який був змушений залишити посаду CEO після своїх скандальних пропалестинських заяв у соцмережах про війну між Ізраїлем та ХАМАСом, через які низка інвесторів і компаній відмовились від участі в конференції.

Косгрейв подав у відставку 21 жовтня.

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Махер обіймала кілька посад на перетині техноіндустрії та громадянського суспільства, в тому числі п'ять років очолював Wikimedia Foundation, некомерційну організацію, яка підтримує роботу "Вікіпедії".

У Web Summit також повідомили, що також призначили підприємця Даміана Кіммельмана невиконавчим членом правління.

Косгрейв вийшов зі складу правління, але залишається мажоритарним акціонером компанії, що стоїть за Web Summit.

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"Двоє співзасновників конференції написали приватні листи членам ради директорів із закликом до Косгрейва продати свої акції через постійний ризик для Web Summit на тлі його заяв", - писало раніше Bloomberg.

Читайте детальніше у статті ЕП: За слова відповів. Пости про Ізраїль коштували посади директору найбільшої ІТ-конференції в Європі

Економічна правда