Україна отримала перевагу у виробництві коптерів — Федоров

Україна отримала перевагу у виробництві коптерів, які є одним з різновидів безпілотників.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо говоримо про дрони, то є категорії, в яких нам вдалося отримати перевагу. Це, наприклад, коптери. Ми більше виробляємо коптерів. Уже перевага у нас є", - зазначив міністр.

За його словами, у деяких інших категоріях перевага може настати найближчим часом.

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"Ми зараз побудували виробництво, великі заводи й в нас буде перевага завтра або через місяць", - сказав Федоров.

Однак є напрями, які потребують подальшого доопрацювання. Як приклад міністр навів російські "Ланцети".

"Ця категорія в нас провисала і ніколи не було аналогів, які хоча б трішки наблизилися до "Ланцетів". Сьогодні є вже під десяток компаній, які розвивають подібні технології, однак до масового виробництва ще не перейшли", - зазначив міністр.

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За його словами, це питання місяців, коли Україна наздожене в цьому напрямку Росію.

Федоров вважає, що Україна зможе випускати більше дронів, ніж Росія, якщо держава відкриє ринок і дасть можливість підприємцям масштабувати виробництво.

Він наголосив, що виробляти дрони має приватний бізнес.

"Ніколи жодна інституція, жодна вертикаль не зможе виробляти більше, ніж підприємець, який вміє масштабувати виробництво", - заявив Федоров.

"І повірте, у нас є певні категорії дронів, яких ми минулого року закупали 300 штук, а в цьому році будемо виробляти десятки тисяч. Ми запустили програму, по суті, в березні, і за ці трохи більше ніж пів року вже результат ось такий. В наступному році він буде набагато більший", - додав міністр.

Як приклад він навів кластер Brave1, до якого стартапи подали вже понад 700 заявок та отримали більш ніж мільйон доларів грантів. Наступного року фінансування програми планують збільшити у десятки разів.

Нагадуємо:

У червні німецька компанія Quantum Systems, яка виробляє дрони, відкрила в Україні центри сервісного навчання, підтримки та логістики.

У вересні стало відомо, що виробник ударних дронів Bayraktar TB2 турецька компанія Baykar інвестує в три проєкти в Україні 100 мільйонів доларів.

У липні Кабінет Міністрів виділив 40 мільярдів гривень на виробництво українських безпілотників.

Також Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА і бойових частин безпілотних систем.

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