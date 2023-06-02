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Німецький виробник безпілотників відкрив представництва в Україні

П'ятниця, 2 червня 2023, 19:46 - Cергій Мельник
 
gagadget

Німецька компанія Quantum Systems, яка виробляє дрони, відкрила в Україні центри сервісного навчання, підтримки та логістики.

Про це повідомляє "Мілітарний".

У таких центрах навчають користуватися системами Vector і технічно обслуговувати їх. Також ці центри спеціалізуватимуться на закупівлі запасних частин і послугах із ремонту.

Quantum Systems виробляє БПЛА, один із них – Vector, який може злітати та приземлятися вертикально, має двигун із низьким рівнем шуму та зашифрований IP-зв'язок, який передає відео. Інші моделі, які пропонує компанія: Scorpion, Trinity Tactical. Її дрони працюють із системами штучного інтелекту, які полегшують розпізнавання об'єктів під час розвідки з повітря.

Компанія вже співпрацює з українським Міністерством оборони. Нещодавно Україна замовила в неї 300 дронів Vector на потреби армії. Раніше Міноборони вже закуповувало ці системи: 105 штук у січні 2023 року і 33 – у серпні 2022 року.

Німеччина компанії війна
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Економічна правда
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