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НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 676 мільйонів доларів

Субота, 28 жовтня 2023, 11:21 - Ігор Пилипів

Національний банк за тиждень з 23 по 27 жовтня на міжбанківському валютному ринку продав 676,7 млн доларів і купив 1,55 млн доларів. 

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 676,7 млн доларів, що на 58,78 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 735,48 млрд дол. 

При цьому регулятор купив 1,55 млн доларів, а тижнем раніше – 0,14 млн. 

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2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 22,613 млрд доларів, а купив – 209,97 млн доларів. 

Нагадаємо:

Правління Національного банку 26 жовтня ухвалило рішення знизити облікову ставку з 20% до 16%.

Національний банк фіксує зниження інфляції у вересні до 7,1% у річному вимірі та прогнозує швидше зниження інфляції за підсумками цього року.

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