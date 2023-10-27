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Суд пом'якшив запобіжний захід Кауфману – САП планує оскаржити рішення

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 18:10 - Олексій Павлиш
 
Борис Кауфман
ZN.UA

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману у справі про заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".

Про це повідомляє пресслужбв Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ про продовження дії запобіжного заходу, змінивши його із тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави на заставу у розмірі 155 млн грн.

У САП додали, що не погоджуються з таким рішенням суду та оскаржать його в апеляції.

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Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса".

29 серпня НАБУ та САП заявили про викриття групи, яка заволоділа майном "Міжнародного аеропорту "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 27 вересня ухвалила рішення залишити підозрюваного у справі заволодіння майном аеропорту "Одеса" бізнесмена Бориса Кауфмана під вартою.

У 2011 році ЕП писала про сумнівне рішення Одеської міськради, завдяки якому бізнесмени заволоділи аеропортом. Тоді сесія міської ради проголосувала за створення нового підприємства - ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", контрольна частка якого належала приватній структурі "Одеса ейрпорт девелопмент".

Читайте детальніше: Як Костусєв позбувся одеського аеропорту

Економічна правда

суд аеропорт Кауфман
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