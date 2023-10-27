Суд пом'якшив запобіжний захід Кауфману – САП планує оскаржити рішення

Борис Кауфман ZN.UA

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману у справі про заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".

Про це повідомляє пресслужбв Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ про продовження дії запобіжного заходу, змінивши його із тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави на заставу у розмірі 155 млн грн.

У САП додали, що не погоджуються з таким рішенням суду та оскаржать його в апеляції.

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Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса".