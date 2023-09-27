Заволодіння аеропортом "Одеса": бізнесмена Кауфмана залишили під вартою

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 27 вересня ухвалила рішення залишити підозрюваного у справі заволодіння майном аеропорту "Одеса" бізнесмена Бориса Кауфмана під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 7 вересня 2023 року про обрання одеському бізнесмену запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі суду додали, що особа підозрюється у причетності до незаконного заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та до привласнення 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

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За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін.

Нагадуємо:

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману, який є одним з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

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Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об’єктом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку.

Натомість, особи які отримали контроль над аеропортом роками привласнювали дохід від його діяльності. Для того аби аеропорт було неможливо повернути у власність міста, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали.

У 2011 році ЕП писала про сумнівне рішення Одеської міськради, завдяки якому бізнесмени заволоділи аеропортом. Тоді сесія міської ради проголосувала за створення нового підприємства - ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", контрольна частка якого належала приватній структурі "Одеса ейрпорт девелопмент".