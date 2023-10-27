"Нова пошта" відкрила перше відділення у Латвії

Логістична компанія "Нова пошта" відкрила відділення та запустила власну кур’єрську доставку в третій країні Балтії та восьмій європейській країні - Латвії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У ньому можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Доставка з України в Латвію по часу займатиме від 5 діб, вартість доставки:

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документів – 250 грн;

посилки до 2 кг – 400 грн;

посилки до 10 кг – 600 грн;

посилки до 30 кг – 1200 грн;

вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.

Також компанія запускає курʼєрську доставку Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати курʼєра можна через сайт та мобільний додаток.

Доставка або забір відправлення кур’єром із адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

Нагадуємо:

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20 жовтня логістична компанія Nova Post вийшла на ринок Естонії, яка стала восьмою європейською країною, в якій відкрив відділення український сервіс.

Оператор доставки Nova Post запустив перше відділення та власну кур’єрську доставку в Братиславі - столиці Словаччини.

Логістична компанія "Нова пошта" із середини вересня запустила адресну доставку у Латвії та Естонії.