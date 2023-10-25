Польща стала другою країною, де українці можуть відновити втрачене посвідчення водія
Послуга відновлення втраченого чи викраденого посвідчення водія стала доступна для українців в Польщі.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Послугою можна скористатися у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.
"Раніше українські водії могли обміняти лише наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв’язку із втратою чи викраденням", - зазначили в МВС.
Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна така послуга.
Для отримання послуги необхідно звернутися до ДП "Документ". Записатися можна онлайн на сайті, або в порядку "живої" черги.
Для відновлення посвідчення необхідні наступні документи:
- Паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання.
- Довідка платника податків.
- Документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).
Адреси, за якими доступна послуга:
- Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх)
- Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)
- Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)
- Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415
Нагадуємо:
Раніше МВС пояснило, де за кордоном можна обміняти українське посвідчення водія.
ДП "Документ" має наразі центри в 11 містах Європи. Це, зокрема, Гданськ, Стамбул, Братислава, Кельн, Мадрид, Краків, Вроцлав, Прага, Берлін, Валенсія, Варшава.
З адресами центрів можна ознайомитися за посиланням.