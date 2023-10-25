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Польща стала другою країною, де українці можуть відновити втрачене посвідчення водія

Середа, 25 жовтня 2023, 13:31 - Лія Ільченко

Послуга відновлення втраченого чи викраденого посвідчення водія стала доступна для українців в Польщі.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Послугою можна скористатися у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.

"Раніше українські водії могли обміняти лише наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв’язку із втратою чи викраденням", - зазначили в МВС.

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Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна така послуга.

Для отримання послуги необхідно звернутися до ДП "Документ". Записатися можна онлайн на сайті, або в порядку "живої" черги.

Для відновлення посвідчення необхідні наступні документи:

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  • Паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання.
  • Довідка платника податків.
  • Документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).

Адреси, за якими доступна послуга:

  • Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх)
  • Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)
  • Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)
  • Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415

Нагадуємо:

Раніше МВС пояснило, де за кордоном можна обміняти українське посвідчення водія.

ДП "Документ" має наразі центри в 11 містах Європи. Це, зокрема, Гданськ, Стамбул, Братислава, Кельн, Мадрид, Краків, Вроцлав, Прага, Берлін, Валенсія, Варшава.

З адресами центрів можна ознайомитися за посиланням.

послуги Польща
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