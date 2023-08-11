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МВС пояснило, де за кордоном можна обміняти українське посвідчення водія

П'ятниця, 11 серпня 2023, 17:11 - Лія Ільченко
 

Електронне посвідчення водія за кордоном можна обмінювати в центрах ДП "Документ".

Про це повідомляє МВС України.

"Послугою можна скористатися у випадках, коли посвідчення протерміновується, якщо водій змінює прізвище, ім’я тощо або коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються", - йдеться в повідомленні.

Водночас обмінювати його на національні посвідчення інших країн - таких вимог не існує, оскільки сучасне посвідчення водія, видане в Україні, є посвідченням європейського зразка.

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Від початку 2023 року уже обміняно понад 21 тисячу посвідчень за кордоном.

Нагадуємо:

ДП "Документ" має наразі центри в 11 містах Європи. Це, зокрема, Гданськ, Стамбул, Братислава, Кельн, Мадрид, Краків, Вроцлав, Прага, Берлін, Валенсія, Варшава.

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З адресами центрів можна ознайомитися за посиланням.

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Економічна правда
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