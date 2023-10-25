Російська авіація активізувалася в районі морського зернового коридору - ОК "Південь"

Російська тактична авіація активізувалася в районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила речниця Об'єднаного координаційного центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 25 жовтня.

"Протягом кількох днів не спостерігалося підльотів російських літаків у районі морських транспортних шляхів. Однак сьогодні вони активізувалися і скинули чотири вибухові пристрої", - розповіла речниця ОК південного напрямку.

За словами Гуменюк, Україна продовжує "забезпечувати безпеку гуманітарного коридору, яким користуються кораблі з різних країн світу.

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Водночас, дії РФ вказують на спроби дискредитувати Сили оборони України, а також перешкодити руху суден.

Нагадуємо:

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".

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Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.