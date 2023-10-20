За програмою "єВідновлення" погодили допомогу майже на 2 мільярди

За державною програмою "єВідновлення" погодиил виплату допомоги сумарно на 1,9 мільярда гривень, загалом українці подали 52,6 тис заявок.

Про це повідомила голова комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, темпи подання заявок збільшилися за останній тиждень: у середині жовтня подавали в середньому 167 заявок на день, тоді як на 20 жовтня – 300. Частка відмов за заявками – 14%.

Шуляк уточнила, що сума виплаченої допомоги на ремонт пошкодженого житла досягла 1,7 млрд грн. Водночас лідерами за сумою виплачених компенсацій є Харківська область – 515 млн грн, Київська – 373 млн грн і Донецька – 103 млн грн.

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Також зросли темпи подання заявок на отримання компенсації за знищене житло. На 20 жовтня кількість таких заявок становить 4,689 штук, уже сформовано 285 житлових сертифікатів. Частка відмов за заявками – 11%.

За словами Шуляк, зросла також середня сума сертифікатів – до 1,9 млн грн із 1,4 млн. За сумою сформованих житлових сертифікатів лідирують Київська (295 млн грн), Харківська (126 млн грн) і Донецька (60 млн грн) області.

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Нагадуємо:

Для виплат компенсацій за зруйноване або пошкоджене бойовими діями житло використовувались, зокрема, арештовані кошти російських банків, які працювали в Україні.















