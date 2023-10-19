У WhatsApp з’явилась можливість одночасно відкрити два облікові записи на одному пристрої 

Розробники WhatsApp анонсували запуск нової функції, що дає змогу одночасно відкривати кілька облікових записів на одному пристрої.

Про це сказано у WhatsApp Blog.

Як пояснили розробники, віднині користувачі можуть одночасно працювати з двома акаунтами WhatsApp, наприклад, особистим і робочим.

Для того, щоб додати другий обліковий запис, потрібно мати номер телефону та відповідну SIM-картку. Така функція підтримується на пристроях, де можна використовувати кілька SIM-карток або eSIM.

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Для створення іншого облікового запису потрібно перейти в налаштування WhatsApp, натиснути на стрілку поряд з імʼям користувача та вибрати "Додати обліковий запис".

Також користувачі можуть налаштувати конфіденційність і сповіщення окремо для кожного облікового запису.

Нагадаємо:

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WhatsApp запустив функцію каналів за аналогом Telegram. Ця функція вже доступна у 150 країнах.

Підписники зможуть шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровуються за їхньою країною. Також доступна функція перегляду нових, найактивніших і популярних каналів, на основі кількості підписників.

Також месенджер WhatsApp із 24 жовтня буде підтримуватися лише на операційних системах Android версії 5.0 і вище.