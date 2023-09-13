WhatsApp запустив функцію каналів у понад 150 країнах

WhatsApp запустив функцію каналів за аналогом Telegram. Ця функція вже доступна у 150 країнах.

Про це повідомляється у блозі WhatsApp.

"Сьогодні ми запускаємо канали WhatsApp у понад 150 країнах, щоб надавати приватний спосіб отримувати важливі для вас новини. Ми вітаємо тисячі організацій, спортивних команд, митців і лідерів думок, за якими тепер можуть стежити користувачі безпосередньо у WhatsApp", – йдеться у повідомленні.

Канали – це окремий розділ від бесід, і ті користувачі, за якими ви стежите, не відображаються іншим підписникам. Також WhatsApp захищатиме особисту інформацію як адміністраторів, так і підписників.

Реклама:

Підписники зможуть шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровуються за їхньою країною. Також доступна функція перегляду нових, найактивніших і популярних каналів, на основі кількості підписників.

Поки що створювати канали можуть не всі користувачі месенджера, але найближчими місяцями компанія обіцяє надати таку можливість кожному.

Нагадуємо:

Реклама:

Месенджер WhatsApp отримає оновлення, яке дозволить користувачам обмінюватися фотографіями у форматі HD.