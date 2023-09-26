WhatsApp із жовтня не підтримуватиметься на старих версіях Android

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Месенджер WhatsApp із 24 жовтня буде підтримуватися лише на операційних системах Android версії 5.0 і вище.

Про це повідомляється у довідковому центрі месенджера.

Зазначається, що зараз месенджер працює на Android старих версій 4.1, 4.2, 4.3 і 4.4, але з 24 жовтня ця можливість зникне.

"Починаючи з 24 жовтня 2023 року, буде підтримуватися лише ОС Android версії 5.0 і новіше.

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Ваш телефон повинен мати можливість приймати SMS або дзвінки під час процесу верифікації. Ми не підтримуємо створення нових акаунтів на пристроях з підтримкою лише WiFi", - пояснили у WhatsApp.

У месенджері розповіли, що рішення про те, які пристрої підтримувати, а які - визнати застарілими, ухвалюють щороку.

"Пристрої та програмне забезпечення часто змінюються, тому ми регулярно переглядаємо, які операційні системи ми підтримуємо, і робимо оновлення.

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Щоб вирішити, що припинити підтримувати, ми, як і інші технологічні компанії, щороку аналізуємо, які пристрої та програмне забезпечення є найстарішими і якими користується найменша кількість людей. Ці пристрої також можуть не мати останніх оновлень безпеки або не мати необхідних для роботи WhatsApp функцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

WhatsApp запустив функцію каналів за аналогом Telegram. Ця функція вже доступна у 150 країнах.

Підписники зможуть шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровуються за їхньою країною. Також доступна функція перегляду нових, найактивніших і популярних каналів, на основі кількості підписників.

Після цього депутати російської Держдуми запропонували заблокувати застосунок WhatsApp на території РФ.

Згодом стало відомо, що WhatsApp не планує запускати сервіс каналів (WA Channels) у Росії найближчим часом.

Економічна правда