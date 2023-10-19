ДТЕК розробив програму для управління графіками відключень електроенергії 

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" розробила програмний продукт, який керуватиме графіками відключень електроенергії в разі їх застосування й забезпечить рівномірне відключення споживачів.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор Віталій Шайда.

"Розроблений нами певний програмний продукт підказує диспетчеру, що і коли вмикати чи вимикати, і унеможливлює його помилку. Програму ми протестували і використовуватимемо, якщо застосовуватимуться графіки відключень", - сказав Шайда.

За його словами, тогорічна ситуація показала, що диспетчеру важко керувати графіками й лімітами, щоб максимально забезпечити соціальну справедливість.

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Водночас, зазначив очільник регіональної компанії, зроблено все можливе, щоб зменшити кількість споживачів, підключених до об'єктів критичної інфраструктури, у результаті чого до них не застосовували графіки відключень.

"Ми зменшили кількість таких споживачів удвічі, але все одно в нуль не вийдемо з технічних причин. Це питання вирішиться з часом, зокрема з розвитком у Київській області Smart Grid", - зазначив Шайда.

Крім того, враховуючи існування багатьох викликів на цю зиму, пов'язаних із терором росіян, компанія розробила низку нестандартних заходів для мінімізації наслідків можливих обстрілів енергосистеми.

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"Ми переформатували наші бригади, закріпили за ними певні населені пункти, вони там перебувають. Якщо відбувається аварія, ми швидше виїжджаємо і реагуємо", - розповів Шайда.

Також на 25% порівняно з минулим роком збільшено резервний аварійний запас, щоб у разі пошкоджень мати необхідне обладнання.

Крім того, компанія фізично захистила силове обладнання, трансформаторні ПС.

У "ДТЕК Київські регіональні електромережі" також просять споживачів в разі потреби спершу звертатися в чат-бот компанії, на сайт, а вже потім телефонувати до колцентру.

За словами гендиректора компанії, попри те, що колцентр забезпечує відповіді на всі дзвінки споживачів, багато інформації вже є в інших доступних джерелах компанії.

Нагадуємо:

Через недотримання графіків відключень електроенергії під час минулого опалювального сезону НКРЕКП оштрафувала, зокрема, компанію "ДТЕК Київські регіональні електромережі". Це було зроблено за скаргами споживачів.

Наприкінці липня "ДТЕК Мережі" представила концепцію розвитку "розумних мереж" (Smart Grid) на прикладі Київської області.

Ця концепція може стати базовою для модернізації мереж у всіх областях України.

Десятирічний план "ДТЕК Мережі" передбачає повне оновлення електричної інфраструктури Київської області з інвестиціями у 2,4 млрд євро і трирічний пілотний проєкт в енерговузлі Ірпінь-Буча-Бородянка вартістю 145 млн євро.