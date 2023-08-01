ДТЕК на прикладі Київської області представив концепцію модернізації енергомереж

"ДТЕК Мережі" презентувала концепцію розвитку "розумних мереж" (Smart Grid) на прикладі Київської області.

Концепція була презентована у ході наради з питань розвитку мереж операторів систем розподілу, організатором якої була Державна інспекція енергетичного нагляду.

Зазначається, що на основі представленої концепції може бути напрацьовано загальнодержавний технічний стандарт для оновлення розподільчих мереж по всій території України.

У "ДТЕК Мережі" назвали такі головні переваги інфраструктури Smart Grid:

Реклама:

стійкість мережі, яка продовжує працювати навіть у разі пошкодження або руйнування одного сегмента,

готовність до розвитку ВДЕ, розподіленої генерації, систем накопичення енергії та здійснення зеленого енергопереходу,

якісно інший рівень послуг електропостачання для клієнтів.

Серед іншого, планується заміна всіх повітряних ліній на кабельні, більш стійкі до погодних умов та інших катаклізмів.

100% клієнтів будуть забезпечені розумними лічильниками.

"Мешканці Київської області отримають нову енергетичну інфраструктуру - ефективну та сучасну, з безперебійним електропостачанням, значно нижчою аварійністю та вищою стійкістю до загроз", - розповіли в компанії.

Реклама:

Наприклад, після реалізації концепції розвитку мереж для клієнтів Київської області середній час відключень електроенергії знизиться з 1500 до 100 хвилин на рік.

Десятирічний план "ДТЕК Мережі" передбачає повне оновлення електричної інфраструктури Київської області з інвестиціями в EUR2,4 млрд і трирічний пілотний проєкт в енерговузлі Ірпінь-Буча-Бородянка вартістю EUR145 млн.

На першому етапі проєкту "ДТЕК Мережі" розроблять цифрову модель, яка буде діджитальним близнюком реальної розподільчої мережі.

"Такий підхід допоможе чітко прогнозувати ефекти всіх технічних рішень та інвестицій", - пояснили в компанії.

Восени цього року "ДТЕК Мережі" планує розробити цифрову модель пілотного проєкту - енерговузла Ірпінь-Буча-Бородянка.