Російську "дочку" Google визнали банкрутом

Арбітражний суд Москви 18 жовтня визнав банкрутом російську "дочку" компанії Google - ТОВ "Гугл".

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

Суд ухвалив відкрити щодо боржника конкурсе провадження терміном на пів року і затвердив конкурсним керуючим тимчасового керуючого компанією.

Звіт конкурсного управителя про перебіг процедури банкрутства призначили на 17 квітня 2024 року.

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На засіданні представник тимчасового керуючого заявив, що до реєстру кредиторів включено вимоги 861 кредитора, в даний час сума вимог близько 53,6 млрд рублів.

Учасники перших зборів кредиторів компанії, на яких припадає 97,2% від загальної суми вимог до ТОВ "Гугл", у серпні вирішили звернутися до Арбітражного суду Москви з клопотанням про визнання компанії банкрутом та про відкриття конкурсного виробництва.

Обсяг грошових зобов'язань російської "дочки" Google перед кредиторами та уповноваженими органами становить майже 20,2 млрд рублів.

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ТОВ "Гугл" звернулося до суду із заявою про власне банкрутство у червні 2022 року.

Нагадуємо:

Російський суд оштрафував Google Alphabet на 3 мільйони рублів (38 600 дол) за те, що компанія не видалила відео з YouTube, які нібито пропагуються ЛГБТ та містять неправдиву інформацію про військове вторгнення в Україну.

Торік російський підрозділ корпорації Google - ТОВ "Гугл" - звернувся до арбітражного суду із заявою про визнання себе банкрутом через неможливість виконувати грошові зобов'язання.