Приватбанк запустив безкоштовну доставку карток у 6 країн
Державний Приватбанк запустив доставку платіжних карток "Новою поштою" у шість країн Європи.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Клієнти ПриватБанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати "фізичну" картку через "Нову пошту" у шести країнах Європи, де через війну чи інші обставини зараз перебуває найбільше українців", – йдеться в повдіомленні.
Замовлення карток з доставкою за кордон вже доступно в застосунку "Приват24".
Так, отримати картку можна у відділеннях Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.
До кінця 2024 року доставка карток ПриватБанку за кордон буде безкоштовною.
Нагадуємо:
Державний Приватбанк до кінця року безкоштовно надсилатиме картки клієнтам "Новою поштою" по Україні.
Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки.