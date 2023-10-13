Приватбанк запустив безкоштовну доставку карток у 6 країн

Державний Приватбанк запустив доставку платіжних карток "Новою поштою" у шість країн Європи.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Клієнти ПриватБанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати "фізичну" картку через "Нову пошту" у шести країнах Європи, де через війну чи інші обставини зараз перебуває найбільше українців", – йдеться в повдіомленні.

Замовлення карток з доставкою за кордон вже доступно в застосунку "Приват24".

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Так, отримати картку можна у відділеннях Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

До кінця 2024 року доставка карток ПриватБанку за кордон буде безкоштовною.

Нагадуємо:

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Державний Приватбанк до кінця року безкоштовно надсилатиме картки клієнтам "Новою поштою" по Україні.

Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки.