Блекаути взимку можливі, але вони будуть короткочасні - міністр енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко каже, що Україна підготувалася до можливих блекаутів взимку, які можуть стати наслідком російських атак на енергетику, а тому відключення електроенергії не будуть тривалими.

Про це міністр заявив в ефірі телемарафону.

"Безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі - можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони й будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати", - сказав Герман Галущенко.

За словами міністра, зараз проводяться тренування для підготовки "до будь-яких рішень".

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"Будемо по ходу реагувати й приймати рішення", - сказав глава Міненерго.

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Раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко також зазначав, що були розроблені певні рішення на випадок можливих блекаутів взимку.

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А очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення.

Минулої зими, попри графіки відключення електроенергії, які діяли до березня, справжній блекаут в країні стався лише один раз - 23 листопада. Він тривав менше ніж добу завдяки професійній роботі фахівців "Укренерго".