У ДТЕК інвестували рекордну суму в підготовку до зими, але кажуть, що буде гірше, ніж торік

ДТЕК інвестував рекордні 20 млрд грн в підготовку до опалювального сезону 23/24, але в компанії попереджають, що проходження зими відбуватиметься гірше, ніж у попередньому сезоні.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час пресконференції в Києві.

"Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності", — сказав він.

Водночас Тімченко наголосив, що, компанія знайшла рішення, що робити у випадках блекауту, і багато чому навчилися минулої зими.

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"Ми багато чому навчилися, і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада (блекаут, — ред.), ми знайшли рішення", — зазначив голова енергохолдингу.

"Наші люди стали ще більш професійними й досвідченими. Цієї зими окупанти можуть повторити свій енергетичний терор і енергетики до цього готові. Всі, хто стоїть на щиті управління ТЕС під час обстрілів, хто спускається в шахту, хто бурить свердловини і видобуває газ, виїжджає на ремонт мереж – готові дати відсіч ворогу", – наголосив генеральний директор ДТЕК.

Також енергетики сподіваються на посилення ППО.

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"Хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем", - додав Тімченко.

Загалом, ДТЕК інвестував рекордні 20 млрд грн в підготовку до опалювального сезону 23/24.

У ремонтну кампанію теплоелектростанцій інвестовано 3,9 млрд грн. Готовність теплової генерації сягає 84%.

Вдвічі зросли інвестиції в вугільні шахти - до 7,4 млрд грн. За 9 місяців поточного року введено в роботу 18 нових лав, ще 9 буде запущено до кінця року. Крім того, ДТЕК імпортує 210 тис. тонн вугілля для стабільного проходження зими.

Темпи буріння газових свердловин зросли в 3 рази у порівнянні з минулим роком. Цього року буде пробурено 9 свердловин.

Також почалося буріння першої нафтової свердловини. Загалом інвестиції в газовидобуток зросли до 5,5 млрд грн.