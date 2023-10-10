Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення - КМВА

З урахуванням досвіду минулої осені-зими, коли Росія шість місяців поспіль завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи перспективи, як Україна переживатиме поточний осінньо-зимовий період.

Це, за його словами, одне з найголовніших питань, яке неабияк хвилює громадян.

"Але минула зима принесла нам, як лихо, так і досвід. Разом з енергетиками й комунальниками проведені роботи для відновлення працездатності київських ТЕЦ", - зазначив Попко.

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Він наголосив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури

"Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі)", - зазначив голова КМВА.

Крім того, було підготовлено схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків - також вперше у світі.

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"Наші пріоритети цьогоріч – фізичний захист важливих об’єктів і резервування мереж", - зазначив Попко.

Водночас, за його словами, це буде консолідація зусиль - протиповітряної оборони, влади, енергетиків та комунальних служб.

Нагадуємо:

З жовтня минулого року по березень 2023 року - шість місяців поспіль енергетична інфраструктура України (та Києва зокрема) була головним об’єктом повітряних агресій ворога.

Рашистські масовані атаки ракетами та дронами пошкодили близько 63% енергетичних потужностей лише в Києві.

Як зазначали "Укренерго", тисячі їхніх співробітників працювали 24/7, щоб підготувати понівечену енергосистему до нинішнього опалювального сезону. Магістральні мережі "Укренерго" готові передавати зимові збільшені обсяги електроенергії.