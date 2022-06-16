Американська Baker Hughes розриває сервісні угоди щодо СПГ-проєктів у РФ – ЗМІ

Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes припиняє обслуговування всіх російських проєктів щодо скрапленого газу.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела серед російських контрагентів компанії.

Зокрема, компанія відкликає сервісних інженерів з проєктів "Сахалін-2" "Газпрому" і "Ямал СПГ" НОВАТЕКу, а також проєктних інженерів з "АРКТИК СПГ-2" НОВАТЕКу, що будується.

Зазначається, що Baker Hughes припиняє відвантаження для останнього проєкту обладнання, у тому числі газових турбін. Від цих поставок безпосередньо залежать терміни завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2".

За словами співрозмовників, фактично це ставить під питання подальшу експлуатацію та пусконалагодження іноземного обладнання, а також унеможливлює постачання запчастин для його ремонтів.

"Американська компанія розриває угоди попри те, що прямих санкційних обмежень на сервіс та постачання газових турбін до РФ немає (заборонено укладання нових контрактів), а "Газпром" і НОВАТЕК не перебувають під прямими санкціями США або ЄС", - пише газета.

Завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2" на 6,6 млн тонн зараз безпосередньо залежить від постачання газових турбін Baker Hughes - LM9000.

Усього на першу лінію має бути поставлено сім турбін (частина на процес виробництва ЗПГ, частина - на генерацію електроенергії), але, за даними видання, НОВАТЕК поки що відвантажено лише половину машин. Замінити це обладнання зараз, по суті, нема чим: у РФ аналоги не випускаються, а лінії з виробництва СПГ вже спроектовані під LM9000.

У НОВАТЕК на запит газети про можливу затримку введення першої лінії "Арктик СПГ-2" та про кількість отриманих машин не відповіли.

У "Сахаліна-2" (у "Газпрому" 50%+1 акція) укладено довгостроковий сервісний контракт на обслуговування чотирьох турбін Frame 7EA (використовуються в технологічному процесі, потужність - 90 МВт) та п'яти турбін Frame 5 (25 МВт, для генерації енергії ). У проєктній компанії Sakhalin Energy на запит не відповіли.

Нагадаємо:

У березні Baker Hughes заявила, що зупиняє інвестиції в Росії.

Економічна правда