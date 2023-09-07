Курс долара зростає останній місяць – Нацбанк дав пояснення 

Гривня послабилася до долара на готівковому ринку через кілька факторів, зокрема, сезонність – підвищення попиту на іноземну валюту.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

За даними Національного банку, основними чинниками незначного послаблення готівкового курсу та розширення спреду були:

повернення сезонного чинника – підвищення попиту на іноземну валюту;

ситуативне зростання попиту на готівкову валюту через анулювання ліцензії одному великому гравцю на ринку обміну валюти за систематичні порушення.

НБУ

У регуляторі додали, що наприкінці місяця спред знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу НБУ на продаж валюти онлайн, а курсові очікування залишаються стійкими.

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Нагадуємо:

Як зазначено в огляді НБУ, ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі залишається складною. Підвищення зарплат відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію.

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