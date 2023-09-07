British American Tobacco продала бізнес у РФ і Білорусі місцевому менеджменту

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Тютюновий гігант British American Tobacco (BAT) заявив, що офіційно уклав угоду про продаж своїх російського та білоруського бізнесів.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Покупцем є консорціум на чолі з членами керівництва BAT в Росії, який після завершення угоди буде повністю володіти обома підприємствами. Після завершення угоди ці підприємства будуть відомі як ITMS Group", - йдеться у повідомленні.

У BAT очікують, що угоду закриють протягом жовтня. Суму угоди не розголошують.

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"Після закриття угоди BAT більше не матиме присутності в Росії та Білорусі і не отримуватиме жодних фінансових прибутків від поточних продажів на цих ринках", - заявили в компанії.

До портфеля BAT входять бренди сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а також марки пристроїв для нагрівання тютюну glo і стіки neo.

Нагадаємо:

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У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, компанія вперше пообіцяла вийти з РФ.

У лютому 2023 року гендиректор виробника тютюнової продукції British American Tobacco Джек Боулз заявив, що зусилля з продажу російського бізнесу місцевому партнеру можуть продовжитися до 2024 року.

Економічна правда