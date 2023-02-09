У British American Tobacco кажуть, що процес виходу з РФ може затягнутися до 2024 року

Генеральний директор виробника тютюнової продукції British American Tobacco British American Tobacco Джек Боулз заявив, що зусилля з продажу російського бізнесу місцевому партнеру можуть продовжитися до 2024 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

Компанія-власник брендів Lucky Strike і Dunhill заявила, що веде "просунуті переговори" про завершення продажу в 2023 році, майже через рік після того, як вперше пообіцяла вийти з країни після вторгнення в Україну.

Але генеральний директор компанії Джек Боулз визнав, що не може гарантувати, що продаж буде завершено до кінця року.

"Оскільки у мене немає кришталевої кулі, я не можу бути абсолютно впевненим у цьому питанні, але мета дійсно полягає в тому, щоб зробити це... Ми хочемо вийти з ринку в 2023 році", - сказав він в інтерв'ю Financial Times.

Боулз повідомив інвесторам, що виробник сигарет "працює якнайшвидше, щоб перевести бізнес у відповідність до міжнародного та місцевого законодавства".

У четвер він додав, що переговори з "місцевим консорціумом дистриб'юторів під спільним управлінням" - мається на увазі російська група компаній SNS, яка працює з BAT з 1993 року - тривають "з метою завершення передачі в 2023 році".

"Росія історично була визначена BAT та іншими великими тютюновими компаніями як ключовий ринок для зростання через високий рівень куріння та готовність споживачів перейти на тютюнові вироби нового покоління.

У 2021 році на Росію та Білорусь припало 3,1% доходів групи BAT та 2,4% скоригованого прибутку. Компанія також планує вийти з Білорусі в рамках будь-якої угоди", - пише FT.

BAT відмовилася повідомити, чи прагне вона включити пункт про викуп своїх російських активів у разі закінчення війни, як це зробила данська пивоварна компанія Carlsberg цього місяця. "Це речі, про які ми не можемо говорити, тому що ми ще навіть не завершили угоду", - сказав Боулз.

Він додав, що "не тримає в руках ключі до розгадки" "надзвичайно складної" угоди, яка ускладнюється санкційними режимами в США та Європі.

З великих тютюнових конгломератів поки що лише Imperial Brands, виробник сигарет Gauloises і Davidoff, вийшов з Росії, втративши 463 млн фунтів стерлінгів прибутку.

Виробник Marlboro Philip Morris International оголосив про плани залишити Росію, але ще не зробив цього, тоді як Japan Tobacco, яка мала 40-відсоткову частку ринку на цій території, призупинила нові інвестиції, але не пообіцяла піти з країни.

Економічна правда