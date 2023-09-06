Ринок нових вантажних авто в серпні скоротився: які марки купували найчастіше
У серпні ринок нових комерційних авто впав на 2%, порівняно з липнем. Всього за місяць було реалізовано 955 вантажних та спецавтомобілів.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
"Водночас у порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились майже вдвічі", - зазначили в Асоціації.
Однак відставання від показника довоєнного серпня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 29%.
До ТОП-5 ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли автівки марок:
- RENAULT – 191 од.;
- SCANIA – 98 од.;
- MERCEDES-BENZ – 84 од.;
- VOLKSWAGEN – 73 од.;
- FORD – 72 од.
Всього за 8 місяців року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7120 нових машин, що на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадуємо:
У серпні 2023 року український автопарк поповнили понад 21 тис вживаних легкових авто, що були ввезенні з-за кордону.
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