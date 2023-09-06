Ринок нових вантажних авто в серпні скоротився: які марки купували найчастіше

У серпні ринок нових комерційних авто впав на 2%, порівняно з липнем. Всього за місяць було реалізовано 955 вантажних та спецавтомобілів.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

"Водночас у порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились майже вдвічі", - зазначили в Асоціації.

Однак відставання від показника довоєнного серпня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 29%.

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До ТОП-5 ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли автівки марок:

RENAULT – 191 од.;

SCANIA – 98 од.;

MERCEDES-BENZ – 84 од.;

VOLKSWAGEN – 73 од.;

FORD – 72 од.

Всього за 8 місяців року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7120 нових машин, що на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадуємо:

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У серпні 2023 року український автопарк поповнили понад 21 тис вживаних легкових авто, що були ввезенні з-за кордону.

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