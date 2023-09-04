Новини 4 вересня: НАЗК відкрило Реєстр корупціонерів, наслідки теракту на Каховській ГЕС ліквідували

Про кадрові зміни. Рустем Умєров, який має зайняти місце Олексія Резнікова на посаді міністра оборони, подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна (ФДМУ).

Про доступ до даних. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. З початку великої війни доступ до нього був обмежений.

Про Каховську ГЕС. Україна завершила ліквідацію наслідків після теракту на Каховській ГЕС, при цьому вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб, зокрема холери.

Про банки в РФ. Російська "дочка" одного з найбільших банків Уолл-стріт Citigroup Inc - "Сітібанк" - 4 вересня повідомила про згортання мережі банкоматів.

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Про інфраструктуру. 4 вересня розпочато рух мостом у селі Стоянка (Бучанський район, Київська область), який зведено через річку Ірпінь. Міст зведено замість зруйнованого на початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

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Росії пророкували обвал видобутку нафти на 30%, а ВВП – на 15%. Але цього не сталося. Що не так?

Російська федерація продовжує заробляти не менше, ніж до початку великої війни. Чому санкції країн Заходу несуттєво впливають на Кремль?

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Майже рекордна приватизація та проблеми "Центренерго". Який спадок Умєров залишає Фонду держмайна?

Чим запам'ятався керівник відомства, що йому вдалося зробити в кріслі голови ФДМ та які проблеми залишилися невирішеними.