Переробні підприємства отримають ще 211 мільйонів грантами від уряду

Гранти від держави на розвиток бізнесу отримають ще 47 підприємців, що працюють в переробній галузі. Загальна сума фінансування становить 211 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, розвиток переробки перебуває у фокусі уваги Кабінету Міністрів.

"Вітчизняні компанії мають більше виготовляти готової продукції з високою часткою доданої вартості для українських споживачів, а також для експорту. Саме тому одна з грантових програм спрямована на стимулювання підприємців, які займаються переробкою", - додала вона.

Реклама:

За підсумками чергової хвилі подачі заяв на гранти для переробних підприємств, визначили 47 переможців, які загалом отримають 211 млн грн на розширення свого бізнесу.

Зазначається, що від початку дії грантової програми фінансову підтримку від держави отримали вже 485 компаній на 2,8 млрд грн. Вони створили понад 6 тисяч нових робочих місць для українців та сплатили понад 400 млн грн податків до бюджету.

За грантовою програмою для переробних підприємств "Новий рівень" підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу.

Реклама:

При цьому обов'язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту до 25 нових робочих місць.

Урядовий проєкт "єРобота" включає грантові програми на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Подача заявок здійснюється через портал Дія.

Читайте також: Гранти на бізнес. Як і де отримати безповоротну фінансову допомогу на підприємництво

Нагадуємо:

За понад рік дії урядової грантової програми "єРобота" держава інвестувала у розвиток малого та середнього бізнесу 4,7 млрд грн.