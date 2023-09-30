На Харківщині через бойові дії без світла залишаються 28 тисяч споживачів

У Харківській області через пошкодження мереж унаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"У Харківській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Через це знеструмлена підстанція 110 кВ. Ремонтні роботи розпочнуться з дозволу військових. Загалом по області через пошкодження мереж внаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях залишається знеструмленою.

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У Херсоні після повені знеструмленими залишаються більше 2 тисяч споживачів.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли", – повідомили у Міненерго.

Водночас у міністерстві наголосили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

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Нагадаємо:

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині російські загарбники розібрали та вивезли все обладнання теплогенеруючого підприємства – центрального теплокомуненерго.

Економічна правда