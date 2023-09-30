Окупанти розібрали теплогенеруюче підприємство в Сєвєродонецьку
Субота, 30 вересня 2023, 13:34 -
У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині російські загарбники розібрали та вивезли все обладнання теплогенеруючого підприємства - центрального теплокомуненерго.
Про це повідомив начальник Сєвєродонецької МВЦА Олександр Стрюк в ефірі телемарафону 30 вересня.
"Залишилися одні стіни. Все обладнання вивезли. Зате обіцяють у будинках, які вціліли, де вони розміщуються самі та їхнє найближче оточення, поставити модульні котельні. Це такий тимчасовий захід, щоб обігріти себе", – сказав Стрюк.
Він додав, що в цілому місто не готове до опалювального сезону. Окупанти симулюють діяльність такої підготовки, ніби ремонтуючи колектори та проводячи ревізії.
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