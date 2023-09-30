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Окупанти розібрали теплогенеруюче підприємство в Сєвєродонецьку

Субота, 30 вересня 2023, 13:34 - Анастасія Жарикова

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині російські загарбники розібрали та вивезли все обладнання теплогенеруючого підприємства - центрального теплокомуненерго.

Про це повідомив начальник Сєвєродонецької МВЦА Олександр Стрюк в ефірі телемарафону 30 вересня.

"Залишилися одні стіни. Все обладнання вивезли. Зате обіцяють у будинках, які вціліли, де вони розміщуються самі та їхнє найближче оточення, поставити модульні котельні. Це такий тимчасовий захід, щоб обігріти себе", – сказав Стрюк.

Він додав, що в цілому місто не готове до опалювального сезону. Окупанти  симулюють діяльність такої підготовки, ніби ремонтуючи колектори та проводячи ревізії.

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