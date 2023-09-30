Програма "єВідновлення": за 3 тижні кількість погоджених заявок зросла на третину

Протягом останніх трьох тижнів у Реєстр пошкодженого і знищеного майна внесли 15 тис об‘єктів: на 10 вересня у реєстрі було 197 тис об‘єктів, 27 вересня на 8% більше - вже 213 тис.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Лідерами по кількості внесених об‘єктів як і раніше залишаються Харківська (26 тис) Київська (20 тис) і Донецька області (20 тис.).

Найменше заявок подають у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях.

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Також за останні три тижні зросла й кількість заявок, поданих на отримання компенсації. Станом на 10 вересня українці подали 42 тис заявок, то на 27 вересня – 46 тис - кількість заявок збільшилась на майже на 10%.

Водночас темпи опрацювання заявок комісіями суттєво пришвидшились – станом на 27 вересня відпрацьована вже половина поданих заявок – 23 тис.

На 30% збільшилась кількість заявок, за якими вже погоджена компенсація. Станом на 10 вересня їх було 13 тис, на 27 вересня – вже 17 тис.

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Загальна сума, на яку вже погодили компенсації зросла на 23% зросла - з 1,148 млрд грн до 1,417 млрд.

Слуга народу

Також у "Слузі народу" порахували, що за звітний період на 27% збільшилась кількість поданих на компенсацію заявок по знищеному нерухомому майну. Якщо станом на 10 вересня подали 2900 заявок на компенсацію, то на 27 вересня – 3685.

Всього з початку етапу "єВідновлення" по компенсаціям за знищене майно сформовано 82 житлових сертифікати, Середня сума сертифікату, який можна або обміняти на нову квартиру, або отримати гроші на будівництво нового приватного будинку становить 1,44 млн грн.

Слуга народу

"Втім за цей же період дуже суттєво збільшилась кількість заявок, за якими було відмовлено в отриманні компенсації. Якщо станом на 10 вересня їх було всього 12, то на 27 вересня – 138", – резюмувала народна депутатка.

Нагадуємо:

У додатку "Дія" стали доступні для ознайомлення житлові сертифікати - їх отримали ті українці, хто в рамках програми "єВідновлення" подавав відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла.

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