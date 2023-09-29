До суду скеровано справу про заволодіння Януковичем угіддями "Сухолуччя"

Антикорупційні органи України направили до Вищого антикорупційного суду справу про заволодіння угіддями "Сухолуччя" колишнім президентом України Віктором Януковичем і його спільниками.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У справі проходять колишній президент України та ще троє осіб, яких обвинувачують у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухоульчської сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 2 млн. грн.

У САП нагадують, що у 2007 році на той час прем'єр-міністр Янукович з метою заволодіння державним майном, а саме - земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював низку рішень, які призвели до того, що ця земля вибула з державної власності.

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"Для реалізації злочинної схеми спільники колишнього президента залучали своїх наближених осіб, які зверталися до Київської облдержадміністрації із заявами щодо виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом про зміну цільового призначення зазначених ділянок", - зазначається в повідомленні.

Надалі це давало змогу безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту.

Згодом, у 2009-2011 рр., на цій ділянці було побудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

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"Дії колишнього президента кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, його спільників - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України", - повідомляє САП.

Нагадуємо:

Розслідування цих фактів було розпочато ще у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. Згодом справу передали до САП та НАБУ.

З огляду на те, що всі підозрювані перебувають у розшуку, щодо них здійснювалося спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Стаття 191 Кримінального кодексу стосується привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Частина 5 указаної статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Стаття 27 Кримінально кодексу визначає ознаки співучасті у злочині.

Частина 5 указаної статті зокрема встановлює, що пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення, сліди кримінального правопорушення чи предмети, здобуті кримінально протиправним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню кримінального правопорушення.