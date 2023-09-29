У Раді анонсували ліквідацію до половини індустріальних парків в Україні

Індустріальні парки (ІП), зареєстровані в період з 2013 до 2019 року, найближчим часом можуть бути виключені з реєстру через бездіяльність.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, передає "Інтерфакс-Україна".

"В Україні зараз у реєстрі перебувають 65 індустріальних парків, з них половина були зареєстровані ще в період з 2013 до 2018-19 року, але вони не працюють. Ці парки, найімовірніше, найближчим часом будуть із реєстру виключені, як такі, що не працюють", - сказав він.

Як випливає зі слів депутата, такий крок буде здійснено з тим, щоб не розпорошувати державну підтримку на нефункціонуючі індустріальні парки..

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За його словами, індустріальні парки, які відповідають вимогам закону, зокрема ті, що мають керуючу компанію та надають звіти, розділять на конкурсній основі державну підтримку в розмірі 1 млрд грн, заплановану в державному бюджеті на 2024 рік.

Критерії надання державної підтримки індустріальним паркам, а також порядок її надання підтримки розроблять Міністерство економіки та Кабмін.

"Можливо, це буде такий механізм як при ДФРР (Держфонд регіонального розвитку), коли буде співфінансування, можливо, одним із критеріїв могла б бути, скажімо, готовність місцевої влади до співфінансування в цьому проєкті. Можливо, ще якісь критерії будуть визначені, але це питання, яке опрацьовуватиме Міністерство економіки", - додав Кисилевський.

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За його словами, переважна більшість ІП в Україні - це ділянка землі, до якої підведені інженерні мережі (електроенергія, газ), а в деяких випадках не підведені. Він вважає, що державна підтримка в розмірі мільярд грн буде витрачена переважно на підведення комунікацій до ІП.

"Ця державна підтримка, найімовірніше, буде використана на промислову інфраструктуру, тобто на мережі. А ось яким чином це розподілиться - буде визначено постановою Кабінету Міністрів у відповідному порядку", - підсумував Кисилевський.

Нагадуємо:

Для резидентів індустріальних парків закон передбачає, зокрема, звільнення від ПДВ і мит під час імпорту нового обладнання, а також від податку на прибуток на 10 років у разі провадження діяльності в межах ІП; пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.