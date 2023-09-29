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Фонд держмайна запустив портал вакансій для пошуку керівників держкомпаній

П'ятниця, 29 вересня 2023, 12:55 - Олексій Павлиш

Фонд держмайна (ФДМУ) оголосив про запуск у тестовому режимі автоматизованої системи  ‎"Кадровий резерв ФДМУ".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що це ключовий інструмент для ефективного пошуку професійних кандидатів на керівні посади державних підприємств.

Систему розробив Офісом цифрової трансформації ФДМУ в співпраці з іншими підрозділами Фонду.

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Портал вакансій доступний за посиланням: http://hr.spfu.gov.ua/.

"Більше того, будь-хто зможе через цю систему подати анкету кандидата в електронному вигляді. Це можливість потрапити до кадрового резерву ФДМУ та отримувати пропозиції відповідно до вказаних побажань від Фонду.

Запровадження нового механізму  це можливість підвищити ефективність та якість управління державними активами України, а також уникнути корупційних ризиків. Впровадження системи має допомогти Фонду держмайна залучити менеджерів, які відповідають сучасним викликам та гарантують стабільний розвиток і прибуток держпідприємствам", - пояснили у Фонді.

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Згідно з порталом, наразі відкрито 62 вакансії на керівні посади на держпідприємствах та 13 вакансій в акціонерних товариствах з державною часткою участі.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Фонд держмайна починає звільняти недоброчесних керівників підприємств за результатами аналізу фінансово-економічного стану компаній.

У березні повідомлялось, що Фонд держмайна змінить керівників на 65 державних підприємствах за результатами фінансово-економічного аналізу підприємств.

Економічна правда

Фонд держмайна держпідприємства
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