OpenAI запустила функцію перегляду веб-сторінок у ChatGPT

reuters

Користувачі ChatGPT тепер зможуть переглядати веб-сторінки - таким чином розширять обсяг даних, до яких може отримати доступ чат-бот.

Про це пише Reuters із посиланням на компанію-розробника чатбота OpenAI.

Зазначається, що функція перегляду дозволить веб-сайтам контролювати, як ChatGPT може взаємодіяти з ними.

"Перегляд уже доступний для користувачів Plus і Enterprise, і незабаром ми розширимо його для всіх користувачів. Щоб увімкнути функцію треба вибрати "Перегляд за допомогою Bing" у селекторі під GPT-4", - йдеться в повідомленні OpenAI у соцмережі X.

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Раніше цього тижня стартап також оголосив про велике оновлення, яке дозволить ChatGPT вести голосові розмови з користувачами і взаємодіяти з ними за допомогою зображень, що наблизить його до популярних ШІ-помічників, таких як Siri від Apple.

Нагадаємо:

Компанія OpenAI запускає функцію для свого застосунку ChatGPT, яка дозволяє чат-боту відповідати на голосові запитання та команди власною мовою.

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Економічна правда