OpenAI запустив функцію озвучення відповідей ChatGPT

Компанія OpenAI запускає функцію для свого застосунку ChatGPT, яка дозволяє чат-боту відповідати на голосові запитання та команди власною мовою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Починаючи з наступних двох тижнів, користувачі зможуть вибирати голос у застосунку чат-бота, вибираючи з п’яти персонажів.

Голоси ChatGPT звучать майже як людські. OpenAI заявила, що працювала з акторами озвучення, щоб створити модель штучного інтелекту перетворення тексту в мову, яка лежить в основі цієї функції.

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Потім ChatGPT створюватиме аудіо тексту, який він генерує цим голосом – наприклад, читання вголос казки перед сном, створеної ШІ. Ця функція буде доступна людям, які підписалися на послугу OpenAI ChatGPT Plus за 20 доларів на місяць, і корпоративним користувачам.

Компанія сподівається, що нова функція заохочуватиме до використання мобільного застосунку на ходу, створюючи йому більшу конкуренцію з такими пропозиціями персональних помічників, як Google Assistant, Apple Inc. Siri або Amazon.com Inc. Alexa.

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Нагадаємо:

У кінці серпня лідер в розробці та запровадженні штучного інтелекту OpenAI заявив, що випускає версію ChatGPT, орієнтовану на великий бізнес.







