"Укргазвидобування" запустило ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тисяч кубометрів на добу
"Укргазвидобування" оголосило про запуск ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тис кубометрів газу на добу - 4 з 5 свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років, ще одна - повністю нова.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Зазначається, що вперше газ із нової свердловини надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.
"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", - заявив т.в.о. генедиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
У компанії додали, що з початку роки ввели в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн кубометрів природного газу.
Нагадаємо:
"Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюються в мільярд кубометрів блакитного палива.
Нещодавно Група Нафтогаз запустила в роботу дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тис. куб. м блакитного палива на добу.
З початку 2023 року добовий видобуток газу державної компанії "Укргазвидобування" зріс на 3,31 млн куб. м. Це найвищий показник за останні три роки.
Економічна правда