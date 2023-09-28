"Укргазвидобування" запустило ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тисяч кубометрів на добу

ФОТО: ГРУПА "НАФТОГАЗ"

"Укргазвидобування" оголосило про запуск ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тис кубометрів газу на добу - 4 з 5 свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років, ще одна - повністю нова.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що вперше газ із нової свердловини надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.

"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", - заявив т.в.о. генедиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

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У компанії додали, що з початку роки ввели в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн кубометрів природного газу.

Нагадаємо:

"Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюються в мільярд кубометрів блакитного палива.

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Нещодавно Група Нафтогаз запустила в роботу дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тис. куб. м блакитного палива на добу.

З початку 2023 року добовий видобуток газу державної компанії "Укргазвидобування" зріс на 3,31 млн куб. м. Це найвищий показник за останні три роки.

Економічна правда