Голлівудські сценаристи оголосили про припинення страйку, який тривав п'ять місяців

reuters

Гільдія сценаристів Америки (WGA) заявила, що її члени можуть повернутися до роботи в середу, 27 вересня, поки в Гільдії вирішують, чи схвалювати трирічну угоду, яка передбачає підвищення зарплат і певний захист від використання штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що керівництво Гільдії одноголосно проголосувало за припинення страйку в середу. До 9 жовтня 11 500 членів Гільдії мають віддати свої голоси за запропоновану угоду.

У WGA заявили, що орієнтовна вартість угоди становить 233 мільйони доларів на рік.

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Зокрема, в угоді прописується, що представники об'єднань сценаристів щонайменше двічі на рік зустрічатимуться з керівництвом кіностудій і обговорюватимуть використання штучного інтелекту для написання сценаріїв.

Студіям не заборонено використовувати штучний інтелект для написання сценаріїв, але вони будуть зобов'язані сповіщати авторів, якщо в процесі роботи над текстом якимось чином були використані їхні твори. Сценаристи, своєю чергою, можуть самі використовувати штучний інтелект, але студії не можуть зобов'язати їх застосовувати цей інструмент.

Також проєктом угоди передбачене збільшення внесків на охорону здоров'я та пенсійне забезпечення, як того вимагали під час страйку.

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Гільдія також заявила, що отримала гарантії мінімальної кількості персоналу, задіяному в проєкті, що є ключовим питанням для багатьох її членів. Чисельність персоналу визначатиметься кількістю епізодів у сезоні. Мінімальні ставки оплати праці зростуть більш ніж на 12% протягом трьох років.

Також зростуть відрахування за використання телешоу та фільмів за межами США, а за найпопулярніші шоу в стримінгу буде виплачуватися бонус.

"Це суттєвий захист, про який компанії раніше казали нам у вічі, що ніколи не нададуть нам.

Але через нашу солідарність, через те, що вони буквально не можуть заробити без нас і долара, вони прогнулися, а потім зламалися і дали нам те, на що ми заслуговуємо. Ми перемогли", - написав у соцмережі X сценарист Адам Коновер.

"Наш страйк був необхідним. Наш страйк був ефективним. Наш страйк - це наша перемога", - додав телевізійний сценарист Девід Слак.

Закінчення страйку означає, що денні та нічні ток-шоу можуть повернутися в ефір.

Проте закінчення страйку WGA ще не повертає Голлівуд до нормального життя. Профспілка акторів SAG-AFTRA вийшла з роботи в липні і продовжує страйкувати.

Гільдія сценаристів Америки оголосила про страйк на початку травня. Акція розпочалася після безуспішних переговорів сценаристів із групою найбільших кіностудій і стримінгів про умови переукладання колективного контракту.

Через страйк було зсунуто терміни виходу багатьох фільмів і серіалів, перервано вихід телевізійних шоу, а також відкладено вручення премії "Еммі".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що голлівудські студії та сценаристи наблизились до вирішення суперечки щодо продовження контрактів, яка паралізувала індустрію на кілька місяців, проте проблема штучного інтелекту (ШІ) досі залишається актуальною.

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Економічна правда