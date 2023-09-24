Голлівудські страйки близькі до завершення, але ШІ залишається каменем спотикання

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Голлівудські студії та сценаристи наблизились до вирішення суперечки щодо продовження контрактів, яка паралізувала індустрію на кілька місяців, проте проблема штучного інтелекту (ШІ) досі залишається актуальною.

Про це пише Bloomberg.

Видання, посилаючись на джерела, які знайомі з ситуацією, зазначає, що студії погодилися залучити певну кількість сценаристів до своїх телевізійних шоу, цифра яких буде збільшуватися разом із кількістю епізодів у сезоні. Обидві сторони також створили структуру, в якій сценаристи будуть отримувати бонуси за популярні шоу на потокових сервісах.

Студії зробили зустрічну пропозицію щодо використання штучного інтелекту в написанні сценаріїв, що наразі є головною темою переговорів.

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Керівництво таких компаній, як Netflix. , Walt Disney і Warner Bros Discovery, четвертий день поспіль зустрічалося з учасниками переговорів, які представляють Гільдію письменників Америки, сподіваючись врегулювати страйк, який почався на початку травня. Сценаристи вимагають вищу зарплату та зміни в способах оплати потокових послуг.

На обидві сторони чинився тиск з метою досягнення угоди. Великі медіакомпанії не в змозі вивести стільки нових шоу на ТБ, ані просуватися вперед із кінопроектами.

Припинення роботи коштує економіці мільярди доларів, особливо в Лос-Анджелесі, торкнувшись усіх: від перукарів і візажистів до ресторанів.

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Хоча обидві сторони не змогли досягти угоди в суботу, 23 вересня, вони все ще сподіваються вирішити свої розбіжності найближчими днями. Коли буде досягнуто принципової згоди, профспілка все одно має ратифікувати угоду шляхом голосування своїх членів.

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Економічна правда.