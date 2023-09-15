Після появи каналів: в Росії можуть заблокувати WhatsApp

Депутати російської Держдуми пропонують заблокувати застосунок WhatsApp на території РФ.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн в Telegram.

Депутати верхньої та нижньої палат російського парламенту різко відреагували на оновлення, яке випустила компанія Meta для свого застосунку WhatsApp. Йдеться про функцію, яка дозволяє створювати інформаційні канали за аналогом Telegram.

"Якщо What's App справді запустить інформаційні російськомовні канали, буде правильним – переглянути ставлення до цього месенджера, аж до його блокування", – заявив Хінштейн.

Реклама:

Він додав, що сумніватися в антиросійському характері цих каналів — не доводиться, оскільки "WhatsApp належить екстремістській компанії Meta з усіма наслідками, що звідси випливають".

Нагадуємо:

WhatsApp запустив функцію каналів за аналогом Telegram. Ця функція вже доступна у 150 країнах.

Реклама:

Підписники зможуть шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровуються за їхньою країною. Також доступна функція перегляду нових, найактивніших і популярних каналів, на основі кількості підписників.